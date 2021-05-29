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تطعيم نحو 595 ألفاً باللقاح خلال يوم

"كورونا" يصيب 3.398 بريطانياً جديداً ويقتل 7

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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 595 ألفًا و836 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وفقاً لـ"رويترز".