وزير الإسكان يصدر قراراً لتحفيز الجمعيات التعاونية الإسكانية.. الهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن

تقديم دعم تكاليف الإنشاء بنسبة 65%

أصدر وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم؛ قراراً وزارياً لدعم مسار الإسكان التعاوني.

وأوضح الوزير أن القرار يتضمن محفزات مالية موجهة للجمعيات التعاونية الإسكانية التي تستهدف خدمة وتسهيل تملك المواطنين والمواطنات للمساكن بالمملكة.

وعلمت "سبق" بأن القرار اشتمل على تحفيز الجمعيات التعاونية السكنية بتقديم دعم تكاليف الإنشاء بنسبة ٦٥٪؜، تسترد عند اكتمال تنفيذ الوحدات السكنية.

يشار إلى أن الجمعيات التعاونية الإسكانية هي مؤسسات ذات أهداف اقتصادية واجتماعية مؤلفة من قبل مجموعة من الأفراد؛ بما فيهم الأشخاص الاعتباريون المساهمون في رأس مالها لتلبية احتياجاتهم السكنية من خلال بناء وحدات سكنية ميسورة التكاليف باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.