فرص الأمطار في العام الجديد.. "المدفع": قائمة وتظهر جليًّا بهذا الموعد

كشف لـ"سبق" ما حملته إحصاءات ديسمبر من ظواهر جوية في المناطق

أوضح كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، فهد بن بوبكر المدفع، أن شهر ديسمبر الذي يشهد يومه الأخير غدًا مودعًا عام 2021، يعتبر آخر فصول الخريف، وبداية أشهر فصول الشتاء في المملكة العربية السعودية في نصف الأرض الشمالي؛ حيث درجات الحرارة المنخفضة سواء في درجات الحرارة العظمى أو الصغرى بمعدل انخفاض بين (7- 10 درجة مئوية).

وبيّن: "تسجل الحرارة الصغرى في ديسمبر السالب والصفر المئوي على مناطق شمال المملكة العربية السعودية، وتزداد نسبة الرطوبة سواءً السطحية أو في طبقات الجو العليا، وتظهر السحب الركامية الرعدية مكونة حزامًا سحابيًّا ممطرًا ممتدة من غرب المملكة إلى شرقها، ويظهر هذا ملموسًا في منتصف الشهر إلى آخره، وما زالت فرصة الأمطار قائمة تظهر جليًّا في الربع الأول لشهر يناير 2022".

وقال "المدفع" لـ"سبق": إن مخرجات المعلومات والبيانات للظواهر الجوية الإحصائية للنماذج العددية لإدارة البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد؛ تشير إلى أن التقسيم الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية جاء على النحو التالي:

المنطقة الغربية "جدة- مكة المكرمة- المدينة المنورة- ينبع".

وسجلت حدوث تكرار عدد (2- 4) عواصف رعدية ممطرة، وتكرار عدد (1- 3) شبورة مائية أو ضباب، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 3) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

المنطقة الجنوبية "أبها- الخميس- جازان- الباحة":

رصدت حدوث تكرار عدد مرتين عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو ضباب (1 - 3)، وحدوث تكرار عدد (2- 6) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

المنطقة الوسطى "الرياض- القصيم- وادي الدواسر- الدوادمي":

سجلت حدوث تكرار عدد مرة واحدة عواصف رعدية ممطرة، وحدوث عدد تكرار (7- 16) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وكذلك حدوث عدد شبورة مائية أو الضباب (2- 7).

المنطقة الشرقية "الدمام- الظهران- الأحساء":

سجلت حدوث عدد تكرار شبورة مائية أو ضباب (9- 17)، حدوث تكرار عدد (3- 9) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وكذلك حدوث تكرار عدد مرتين أمطار خفيفة.

المنطقة الشمالية "تبوك- القريات- سكاكا- حائل"

رصدت حدوث تكرار عدد (1- 2) عواصف رعدية ممطرة وهطولًا مطريًّا، وكذلك حدوث عدد تكرار (4- 9) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (1- 3).