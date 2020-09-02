المسند: سحب ممطرة فوق المرتفعات تمتد نحو الطائف

"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الأربعاء، أن تتشكّل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، قد تمتد حتى مرتفعات #الطائف.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.