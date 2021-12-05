"بي بي سي": لهذه الأسباب يسيطر الهنود على أقوى الوظائف التقنية في أمريكا

العديد من الخبراء الهنود يتولون إدارة كبرى الشركات بوادي السليكون

يتساءل تقرير بريطاني عن السر وراء سيطرة الهنود على أقوى الوظائف في قطاع التقنية بوادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن العديد من الخبراء الهنود يتولون إدارة كبرى الشركات بالوادي.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير على موقعها، انضم باراغ أغروال، الذي عُيِّن هذا الأسبوع رئيساً تنفيذياً لشركة تويتر، إلى ما لا يقل عن اثني عشر خبيراً تقنياً هنديًا في وادي السيليكون، الذي يضم أبرز شركات التكنولوجيا في العالم.

وثمة شخصيات أخرى عديدة من مواليد الهند، أمثال ساتيا ناديلا من مايكروسوفت وسوندار بيتشاي من شركة ألفابيت، كما أن كبار مديري شركات .

IBM و Adobe و Palo Alto Networks و VMWare و Vimeo

جميعهم من أصول هندية

ويمثل السكان المنحدرون من أصل هندي حوالي 1 في المئة فقط من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة، لكنهم يمثلون 6 في المئة من مجموع اليد العاملة في وادي السيليكون - ورغم ذلك، فهم يستحوذون على أهم المناصب بشكل لا يتناسب مع عددهم. فلماذا؟

تدرب الهنود على طريقة المصارعة

يقول ر. غوبالاكريشنان، المدير التنفيذي السابق لشركة "تاتا صنز" والمؤلف المشارك لكتاب "المدير صنع في الهند": "لا توجد دولة أخرى في العالم تدرب العديد من المواطنين بطريقة أشبه بالمصارعة كما تفعل الهند".

ويضيف، نقلاً عن الخبير الاستراتيجي الهندي الشهير سي كيه براهالاد: "ينشأ الأشخاص ويدربون في الهند ليكونوا "مديرين بشكل طبيعي" بدءاً من معاناتهم مع الحصول على شهادات ميلاد إلى استخراج شهادات وفاة الأهل، وبيروقراطية قبولهم في المدارس إلى حصولهم على وظائف، ناهيك عن معاناتهم مع البنية التحتية المتردية إلى القدرات غير الكافية".

وبعبارة أخرى، تجعلهم المنافسة والفوضى قادرين على التكيف مع المشكلات التي تعترضهم، مضيفاً أنهم غالباً ما يُمنحون الأولوية للأمور المهنية أكثر من التفاصيل الشخصية وهو أمر مرغوب به في ثقافة المكاتب الأمريكية.

ويقول غوبالاكريشنان: "هذه هي مميزات كبار القادة في أي مكان في العالم".

مهندسو البرمجيات الهنود

ويعد الرؤساء التنفيذيون لوادي السيليكون الذين رأوا النور في الهند أيضاً جزءاً من مجموعة صغيرة قوامها أربعة ملايين، هم الأكثر ثراءً وتعليماً في الولايات المتحدة. حوالي مليون منهم، من العلماء والمهندسين، وأكثر من 70 في المئة هم من أولئك الذين حصلوا على تأشيرات وتصاريح عمل صادرة عن حكومة الولايات المتحدة لمهندسي البرمجيات الهنود.

ومن أصل جميع المهندسين المولودين في الخارج في مدن مثل سياتل، يشكل الهنود 40 في المئة.

وكتب مؤلفوكتاب: الهنود في أمريكا: "هذه نتيجة التحول الجذري في سياسة الهجرة الأمريكية في الستينيات من القرن الماضي".

الهجرة.. من العرق إلى المهارات الشخصية؟

في أعقاب حركة الحقوق المدنية، تم استبدال الحصص والنسب على أساس الأصل القومي، بتلك التي أعطت الأفضلية للمهارات ولم شمل الأسرة، وبعد فترة وجيزة، هاجر الهنود أصحاب الشهادات العليا - في البداية كانوا علماء ومهندسين وأطباء، ثم لحقهم مهندسو البرمجيات إلى الولايات المتحدة.

ويقول المؤلفون إن هذه المجموعة من المهاجرين الهنود "لم تشبه أي مجموعة مهاجرة أخرى من أي دولة أخرى"، لقد "اختيروا بطريقة ثلاثية" - فلم يكونوا فقط من الهنود المتميزين من الطبقة العليا والذين كانت لديهم المقدرة على تحمل تكاليف الالتحاق بجامعة مرموقة، بل كان من بينهم أيضاً أولئك الذين ينتمون إلى طبقة أقل والتي كان بإمكانها تحمل نفقات دراسة الماجستير في الولايات المتحدة، والذين بات معظمهم الآن رؤساء شركات وادي السيليكون التنفيذيين.

وأخيراً، قام نظام التأشيرات بتشديد الخناق ليشمل أولئك الذين لديهم مهارات محددة - غالباً ما تكون في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كما تُعرف الفئة المفضلة - والتي تلبي "احتياجات سوق العمل الراقية" في الولايات المتحدة.

ويقول الأكاديمي والمستثمر في عالم التكنولوجيا فيفيك وادهوا: "هؤلاء هم النخبة التي تنضم إلى شركات يرتقي فيها الأفضل إلى القمة"، مضيفاً أن "الشبكات التي بنوها في وادي السيليكون منحتهم أيضاً ميزة - كانت الفكرة هي أنهم سيساعدون بعضهم البعض".

التعليم الهندي

وثمة أسباب أكثر وضوحًا أيضاً. فحقيقة أن العديد من الهنود يمكنهم التحدث باللغة الإنجليزية يجعل من الاندماج في مجال التكنولوجيا الأمريكية المتنوعة أمرًا هينًا بالنسبة لهم.

وقد أدى تركيز التعليم الهندي على الرياضيات والعلوم إلى ازدهار صناعة البرمجيات، وتدريب الخريجين على المهارات المناسبة، التي تُدعم بشكل أكبر في أفضل كليات الهندسة أو الإدارة في الولايات المتحدة.

التنوع الثقافي

وتمنح طبيعة المجتمع الهندي المتنوع من حيث العادات والثقافات واللغات، المديرين الهنود القدرة على التعامل مع المواقف المعقدة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق المؤسسات"، كما يقول رجل الأعمال الملياردير الهندي الأمريكي والرأسمالي الاستثماري فينود خوسلا، المؤسس المشارك لـ "صن ميكروسيستم".