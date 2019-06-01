"أبشر": خدمة "فُرجت" أثبتت تعاضد المجتمع وقيمه المتأصلة

أكد حساب "أبشر" على "تويتر" الإفراج عن سجين بعد تدوينة مناشدة كتبتها ابنته وهي القصة التي نشرتها "سبق" عصر اليوم.
وقال الحساب: "خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخ وتعاضد مثال لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي: المبلغ المتعثر: 326,800.00 ريال سعودي".
وأشار: " تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في 01/06/2019 *14:54* تم الإفراج عن الموقوف في: 01/06/2019 *16:44".
السعوديون يتفاعلون ويسددون أكثر من ٣٠٠ ألف
أكد حساب "أبشر" على "تويتر" الإفراج عن سجين بعد تدوينة مناشدة كتبتها ابنته وهي القصة التي نشرتها "سبق" عصر اليوم.
وقال الحساب: "خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخ وتعاضد مثال لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي: المبلغ المتعثر: 326,800.00 ريال سعودي".
وأشار: " تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في 01/06/2019 *14:54* تم الإفراج عن الموقوف في: 01/06/2019 *16:44".