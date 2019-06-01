"أبشر": خدمة "فُرجت" أثبتت تعاضد المجتمع وقيمه المتأصلة

السعوديون يتفاعلون ويسددون أكثر من ٣٠٠ ألف

أكد حساب "أبشر" على "تويتر" الإفراج عن سجين بعد تدوينة مناشدة كتبتها ابنته وهي القصة التي نشرتها "سبق" عصر اليوم.

وقال الحساب: "خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخ وتعاضد مثال لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي: المبلغ المتعثر: 326,800.00 ريال سعودي".

وأشار: " تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في ‏01/06/2019 *14:54* تم الإفراج عن الموقوف في: ‏01/06/2019 *16:44".