إيداع معاشات شهر المحرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

اشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر المحرم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.