لا تعطيني سمكة.. حكايا مسك وفرص تدريبية للمواهب الشبابية

مطبقة المثل العالمي "لن تعطيك سمكة ستعلمك كيف تصطاد"

"لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد"، هذا المثل الشعبي العالمي الشهير، قد تراه منطبقاً تماماً على ما يحدث في فعاليات مبادرة "حكايا مسك"، التي وفرت المنصات الملائمة للراغبين بتعلم المهارات اللازمة كافة، لصناعة المشاهد المرئية المكتملة، وليس فقط مشاهدتها.

تتيح "حكايا مسك" عبر مجموعة من الورش التدريبية للشباب تعلم مجموعة من المهارات المتعلقة بالإنتاج وصناعة الأفلام، من خلال متدربين من أكبر الشركات العالمية، ما يضع أقدامهم على أولى خطوات النجومية والعالمية.

توفر حكايا مسك أكبر عدد من الفرص التدريبية للمواهب الشابة في مجالات الإنتاج، بداية من ابتكار الأفكار، مبادئ كتابة السيناريو، تصميم الشخصية، مبادئ تطوير الشخصية، رسم الشخصيات، احتياجات طاقم الممثلين، مبادئ تصميم وإنتاج الأزياء، المكياج الاصطناعي، مكياج المؤثرات الخاصة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالإنتاج وصناعة الأفلام.

وتلهم "الحكايا"، أبناء المجتمع على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية، وتمهد لهم الطريق للانطلاق بمواهبهم ورؤيتهم الفنية وبلورتها في قالب عملي احترافي، من خلال مشاركة الخبرات والتجارب الإبداعية عبر ورشها التدريبية ومنصاتها.

وتشتمل "حكايا مسك 2019"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر إلى غد الاثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.