صورة تاريخية.. خادم الحرمين بعد غسيل الكعبة المشرفة عام 1436

نشرتها دارة الملك عبد العزيز بالتزامن مع بدء موسم الحج

نشرت دارة الملك عبدالعزيز بالتزامن من بدء موسم الحج صورة عنونتها بالتاريخية يظهر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رافعاً يده ملقياً التحية على جموع الحجاج عقب غسل الكعبة المشرفة عام 1436 هجري.

وقد قام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ذلك العام بغسل جدار الكعبة من الداخل، والاطلاع على مشروع توسعة الحرم المكي، وذلك في زيارة قام بها إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كما طاف الملك سلمان خلال الزيارة حول الكعبة المشرفة، وصلى ركعتين، ومن ثم قبل الحجر الأسود.

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