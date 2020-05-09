وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 77 ألفاً.. هنا آخر الأرقام المسجلة

نيويورك مازالت بؤرة الوباء في الولايات المتحدة بـ 330 ألفاً و407 إصابات

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 77 ألفاً و178 شخصاً، بينما وصلت الإصابات إلى مليون و283 ألفاً و829 حالة، وفقاً لأحدث بيانات جامعة "جون هوبكنز".

وجاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 29 ألفاً و89 حالة إصابة جديدة، وألف و635 حالة وفاة جديدة.

ووفق وكالة "إفي"، تجاوز 199 ألفاً و993 شخصاً على الأقل مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه الفيروس؛ ما يعني أن عدد المرضى النشطين يفوق بقليل المليون شخص.

ومازالت ولاية نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتحدة بـ 330 ألفاً و407 حالات إصابة و26 ألفاً و243 حالة وفاة.

يُذكر أن معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن توقع أن تتجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 134 ألفاً بحلول مطلع أغسطس المقبل.