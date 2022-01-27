النائب العام يدشن منصة الصلح الإلكتروني

ضمن مبادرة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي

ضمن مبادرة النيابة العامة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 دشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الخميس ٢٤/ ٦/ ١٤٤هـ في مقر النيابة الرئيسي بمدينة الرياض (منصة الصلح الإلكتروني) والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وقياس الأثر وتلبي تطلعات المستفيدين.



تأتي هذه الخطوة مكملة لمساعي النيابة العامة العدلية والاجتماعية في دعم وتعزيز الاستقرار الأسري والحد من النزاعات المجتمعية وتحجيم آثارها، وتخفيف العبء عن كاهل القضاء.



‏‎الجدير بالذكر أن مبادرة مشروع الصلح الجنائي في النيابة العامة استحدثت بقرار من معالي النائب العام في عام 1439هـ. وتأتي ضمن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة في المجتمع في دعم الاستقرار الأسري والحد من النزاعات بين الأفراد، ذات الطابع البسيط والمرتبطة غالباً بجوانب اجتماعية أو أسرية.



وتساعد هذه المبادرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، من خلال وحدات الصلح الجنائي التي تضم عددًا من الكفاءات العلمية المتخصصة في الشؤون الأسرية والاجتماعية والنفسية، وهذا ما يسهم في خفض عدد القضايا المحالة للمحاكم.