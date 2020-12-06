الصداع الدائم.. سبب "شائع جدًّا" والعلاج بسيط ومتاح للجميع

لا يتم التعامل معه أو محاولة علاجه إلا في أضيق الحدود

يعتبر صداع الرأس من الأعراض المنتشرة بكثرة خلال الفترة الأخيرة، وله أسباب عدة، بعضها شائع وبعضها "شبه مجهول"، لا يتم التعامل معه ومحاولة علاجه إلا في أضيق الحدود، ومن تلك الأسباب "فقر الدم".

ويصيب فقر الدم الأشخاص الذين لا يملكون العدد الكافي من خلايا الدم الحمراء السليمة المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى الأنسجة.

ومن أعراض الإصابة بفقر الدم؛ وفق "سكاي نيوز عربية": التعب، والضعف، وألم المفاصل، وضربات القلب السريعة؛ لكن هل صداع الرأس من بين الأعراض؟

وقال موقع "فيري ويل هيلث" العلمي: إن المريض المصاب بفقر الدم قد يشعر غالبًا بالصداع؛ مشيرًا إلى أن انخفاض عدد كريات الدم الحمراء يقلل كمية الأكسجين الواصل للدماغ.

وتابع: "هذا الأمر يؤدي إلى حدوث تضخم في الشرايين حول المنطقة؛ مما يسبب الشعور بالصداع".

وكانت دراسة قد نشرت عام 2019، ذكرت أن هناك علاقة بين فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ونوبات الشقيقة، خصوصًا عند النساء.

لكن هناك عددًا من الأطعمة التي تحتوي على الحديد لمكافحة فقر الدم، مثل السبانخ والجرجير والكرنب والبروكلي والفلفل، كما يحتوي الفول والبقوليات على نِسَب جيدة من الحديد؛ ويُنصح بتناولها إلى جانب المصادر الأخرى، مثل الحمص والفاصولياء الحمراء والبازلاء.