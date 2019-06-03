شركة تتبع الملياردير "راتكليف" تعتزم استثمار مليارَي دولار في السعودية

ستبني 3 مصانع في المملكة ضمن مجمع للبتروكيماويات لـ "أرامكو" و"توتال"

قالت شركة إنيوس للبتروكيماويات؛ التابعة للملياردير جيم راتكليف؛ اليوم الإثنين، إنها ستستثمر مليارَي دولار لبناء ثلاثة مصانع في السعودية ضمن مجمع للبتروكيماويات لـ "أرامكو السعودية" و"توتال".

ووفق "رويترز"، قالت الشركة إن مصانع إنيوس ستكون جزءاً من خطط "أرامكو السعودية" و"توتال" بناء مجمع بتروكيماويات تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار يُطلق عليه اسم مشروع أميرال، وسيورد مشتقات أنشطة مصب ووحدات كيماويات متخصصة بقيمة تزيد على أربعة مليارات دولار.

وقال جيم راتكليف؛ رئيس مجلس إدارة "إنيوس"، في بيان: "التوقيت مناسب لندخل هذا الاتفاق المهم في السعودية مع (أرامكو السعودية) و(توتال). سنجلب تكنولوجيا متقدمة لأنشطة المصب مما سيضيف قيمة ويوفر مزيداً من الوظائف في المملكة".