سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 140300

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.عمان فيروس كورونا الجديد
عدد المتعافين يصل إلى 131385 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.