رغم ارتفاع الإصابات.. فرنسا تقلص فترة عزل كورونا إلى 5 أيام

وزير الصحة: لحماية الاقتصاد والمجتمع من الاضطرابات الخطيرة

رغم الأرقام القياسية للحالات الجديدة المسجلة بالبلاد، تستعد الحكومة الفرنسية لإجراء تعديل على إجراءات الحجر الصحي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران عبر صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، في عددها الصادر اليوم الأحد إنه اعتبارًا من يوم غد الاثنين، سيتعين عزل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأصيبوا بالفيروس لمدة سبعة أيام فقط، ويمكن تقليل مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام للأشخاص الذين قدّموا نتيجة سلبية لفحص كورونا.

وتابع "فيران" وفق الألمانية أن غير الملقحين سيضطرون إلى الخضوع للحجر لمدة عشرة أيام ويمكن تقليص فترة عزلهم إلى سبعة أيام في نفس الظروف.

ووفق الإجراءات الجديدة لن يحتاج المخالطون للحالات الإيجابية، الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى الخضوع للعزل؛ بشرط إجراء فحص كورونا كل يومين لمدة ستة أيام. ويجب عزل الأشخاص المخالطين الذين لم يتلقوا التطعيم لمدة سبعة أيام.

وقال "فيران" إن تقليل فترات الحجر الصحي سيساعد في حماية الاقتصاد والمجتمع من الاضطرابات الخطيرة؛ في الوقت الذي استمرت فيه أعداد حالات الإصابة في الارتفاع بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى.

وسجلت فرنسا يوم السبت 219 ألف إصابة جديدة بالفيروس. وبلغ معدل الإصابات الجديدة 1456 شخصًا لكل 100 ألف نسمة على مدار سبعة أيام.