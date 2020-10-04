"سامي الجابر": مباراة لا تليق بنصف نهائي القارة والفريق خارت قواه بعد أربع تبديلات!

عقّب المدير الفني ورئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، على مباراة الدور قبل النهائي بين فريقي النصر وبيرسبوليس الإيراني.

وقال الجابر مغردًا: "أجرى بيروزي الإيراني والنصر السعودي 4 تغييرات ثم شاهدنا مباراة فنيًّا لا تليق بنصف نهائي أكبر قارات العالم، النسخة الأسهل كان من الممكن أن تكون بحضور فني قوي مع غياب الذهاب والإياب".

‏وتابع: "كيف يكمل حامل اللقب مشواره بغياب صفه الأساسي ومن وصل لقبل النهائي خارت قواه بسبب 4 تغييرات!".

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي؛ بهدف لكل فريق، ليحتكما للوقت الإضافي الذي مر بدون جديد ليلجأ الفريقان لركلات الحظ الترجيحية التي أخرجت النصر من البطولة.