بسبب كورونا.. أندرلخت البلجيكي يستغني عن مساعد مدرب الفريق الكروي

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي لكرة القدم الاستغناء عن مساعد مدرب الفريق الأول بالنادي السويدي بار زيتربرغ لأسباب مالية ناجمة عن توقُّف المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي في بيان أنه استغنى عن مساعد المدرب البالغ من العمر 49 عامًا بسبب تراجع في إيراداته المالية من جراء توقُّف المنافسات الرياضية في البلاد ومختلف أنحاء العالم في ظل تفشي "كوفيد-19".

وأشار البيان إلى أن كرة القدم المحترفة -كما العديد من المجالات الاقتصادية- تواجه تحديات كبرى بسبب فيروس كورونا، معتبرًا أن الأخير تسبب في تأثير اقتصادي ضخم على النادي.

وتابع: لذا نحن نحاول تحصين النادي على المدى القصير؛ ليتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل في مواجهة الخسائر الكبيرة الناتجة من تعليق الدوري؛ ولهذا اضطررنا للانفصال عن بار زيتربرغ الذي سنبقى نذكره كعملاق في هذا النادي.

وخاض الدولي السابق زيتربرغ أكثر من 300 مباراة في قميص أندرلخت خلال فترتين، أمضاهما في صفوفه لاعبًا، امتدت إحداهما لأكثر من عشرة أعوام (بين 1989 و2000).

وفرض فيروس كورونا المستجد شللاً شبه كامل في مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، ودفع الى إرجاء مواعيد كبرى مقررة في الصيف، ولاسيما نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم. ويُخشى أن يسبب توقُّف المنافسات لفترة مؤقتة خسائر مالية كبيرة للعديد من الأندية، ولاسيما لتراجع إيرادات البث التلفزيوني.