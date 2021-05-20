فيديو ارتجاف الغزال.. لحظة غريبة في بحيرة بدبي

مغامر يكشف لماذا لم يستطع الغزال الخروج من البحيرة

أكثر ما أثار الدهشة والذهول هو الارتجاف الشديد الذي أصاب هذا الغزال، بعدما علق لفترة طويلة في إحدى بحيرات القدرة في دبي، حتى تمكن مغامر من إنقاذه من هذا الموقف الصعب.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، فقد شارك المغامر والمستكشف الإيرلندي ديفيد هوران، وهو من سكان دبي، مقطع فيديو يوثق إنقاذه لغزال صحراوي علق في إحدى بحيرات القدرة في دبي.

ويبدو أن الغزال رغب بالسباحة في البحيرة، إلا أنه لم يستطع الخروج منها وبقي عالقاً حتى بدأ يرتجف بسبب شعوره بالبرد.

وينقل "سي إن إن" عن هوران أن زيارته إلى بحيرات القدرة في 17 مايو الجاري كانت بهدف إنقاذ هذا الغزال على وجه التحديد.

ويشرح هوران، قائلًا: "شاهدت صديقة زوجتي الغزال داخل المياه في وقت متأخر من بعد الظهر ولكنها لم تكن متأكدةً مما يجب فعله، وكانت تدرك أنني أقضي الكثير من وقت فراغي في الصحراء، واعتقدت أنني ربما سأكون قادراً على المساعدة".

وبعد أن شاركت صديقة زوجته الموقع المحدد للغزال، غادر هوران منزله على الفور ليرى إن كان بإمكانه تقديم المساعدة، ولحسن الحظ كان هذا هو الحال.

وعندما وصل هوران إلى الموقع، كان الغزال لا يزال عالقاً بمفرده في البحيرة.

وأشار هوران إلى أن سبب عدم تمكن الغزال من الخروج من البحيرة الاصطناعية قد يكون بسبب قاعها المصنوع من المطاط أو البلاستيك لمنع تسرب المياه إلى رمال الصحراء، مما يجعله زلقاً للغاية.

وأراد هوران، الذي أتى بمفرده في مهمة استطلاع، توثيق عملية الإنقاذ حتى تطمئن صديقة زوجته أنه استطاع بالفعل مساعدة الغزال وإخراجه من المياه.

وأوضح هوران أنه قام بتسجيل مقطع الفيديو من خلال وضع جهاز الهاتف الذكي الخاص به على حافة البحيرة، ثم نزل إلى البحيرة ليرفع الغزال خارج المياه.

ونشر هوران مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، والذي يستخدمه بشكل أساسي لمشاركة تجاربه داخل الصحراء، ولا سيما مغامراته مع الحياة البرية.

ولفت هوران إلى أن ردود الفعل كانت إيجابية للغاية من قبل متابعيه الذين يشاركونه الاهتمام بالحياة البرية المحلية، ولا يرغبون في رؤية أي ضرر أو معاناة لهذه المخلوقات الجميلة.

تعد واحة القدرة الصحراوية موطناً لعدد لا يحصى من البحيرات الاصطناعية، تحيط بها الكثبان الرملية الشاهقة والحيوانات المحلية، ما يجعلها مكاناً ترفيهياً رائعاً لسكان دبي.

وتبعد بحيرات القدرة عن مدينة دبي حوالي 30 دقيقة بالسيارة، وهي تُعد وجهة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وفقاً لموقع " Visit Dubai ".