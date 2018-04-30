البداية "بريد إلكتروني".. إنقاذ بحار روسي تعرّض لأزمة قلبية في عرض البحر بجدة

زورق وطاقم طبي من حرس الحدود قام بإخلائه ثم نُقل للمستشفى عبر الهلال الأحمر

تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي في منطقة مكة المكرمة، أمس الأحد، من إخلاء بحار روسي الجنسية يبلغ من العمر ٦٢ عاماً من السفينة (Seastar Endeavour) التي تحمل علم مالطا، والتي كانت في اتجاهها إلى ميناء السويس؛ نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، أنّه في إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، وأدواره في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م، فإن مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، تلقى بلاغاً عن طريق البريد الإلكتروني يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم السفينة لحالة مرضية طارئة، تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع: "تم على الفور تحديد موقع السفينة، ومباشرة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة، المعمول بها في مثل هذه الحالات، وربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع المختصين بالسفينة هاتفياً؛ لتزويدهم بالإرشادات الطبية اللازمة لحين إخلاء المريض، الذي اتضح أنه تعرض لأزمة قلبية، وتكليف زورق وطاقم طبي من حرس الحدود لإخلاء المريض من السفينة بمنطقة تم تحديدها مع قائدها جنوب ميناء جدة الإسلامي".

وأشار "الحربي" إلى أنه "تم بحمد الله إخلاء المريض إلى رصيف الخدمات بميناء جدة الإسلامي، ونقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى المركز الطبي الدولي بمحافظة جدة؛ لإتمام العلاج اللازم له، وإنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، واستمرار إبحار السفينة لوجهتها المقصودة".