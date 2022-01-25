بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكرِّم طفلتين حفظتا القرآن الكريم دون سن السابعة

في لفتة أبوية كريمة وبادرة إنسانية غير مستغربة من "آل الشيخ"

في لفتة أبوية كريمة، وبادرة غير مستغربة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كرَّم أمس في مكتبه بالوزارة الطفلتين "رغد وحنين"، اللتين أتمتا حفظ القرآن الكريم دون سن السابعة من العمر.

وأبدى "آل الشيخ" إعجابه وفخره واعتزازه بما مَنَّ الله على هاتين الطفلتين من إتمام حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، مشيدًا بما قدمه أبواهما من حسن التربية.

وقدم الوزير مكافأة مالية وهدايا أخرى للطفلتين، وقال إن هذه الهدايا مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

من جانبه، قدَّم والد الطفلتين، الشيخ محمد حبيب، الشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرم الحفاوة والضياقة والاستقبال والتكريم غير المستغرب من معاليه، الذي وُصف بأنه وسام شرف واعتزاز لهما.

