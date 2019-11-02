الدوري السعودي: هدف قاتل لـ"الحزم" يمنحه التعادل أمام "العدالة"

نجح اللاعب محمد الزبيدي لاعب فريق الحزم في إنقاذ فريقه من الهزيمة أمام العدالة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب إبراهيم تانديا في الدقيقة 22 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف العدالة تشارلز اندريا لفريقه في الدقيقة 59، ويضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 71، لكن اللاعب محمد الزبيدي كان له رأي آخر بعدما سجل هدف التعادل للحزم في الدقيقة 93 لينقذ فريقه من الهزيمة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الحزم للنقطة الـ 14 وارتفع أيضاً رصيد العدالة للنقطة الـ 8، بيد أنه يظل في المركز الرابع عشر.

الحزم العدالة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

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02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 08:02 PM

الدوري السعودي: هدف قاتل لـ"الحزم" يمنحه التعادل أمام "العدالة"

محمد السيّد

الرياض

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نجح اللاعب محمد الزبيدي لاعب فريق الحزم في إنقاذ فريقه من الهزيمة أمام العدالة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب إبراهيم تانديا في الدقيقة 22 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف العدالة تشارلز اندريا لفريقه في الدقيقة 59، ويضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 71، لكن اللاعب محمد الزبيدي كان له رأي آخر بعدما سجل هدف التعادل للحزم في الدقيقة 93 لينقذ فريقه من الهزيمة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الحزم للنقطة الـ 14 وارتفع أيضاً رصيد العدالة للنقطة الـ 8، بيد أنه يظل في المركز الرابع عشر.

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