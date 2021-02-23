وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البرازيلي

تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.



وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.