أمير الرياض يعزي وزير المالية في وفاة أخيه

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في وفاة أخيه أحمد الجدعان -رحمه الله- خلال زيارته، مساء اليوم، لمقر العزاء.



وسأل الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.



وأعرب وزير المالية عن شكره وتقديره لأمير الرياض، على تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.