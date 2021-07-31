وفيات ولقاحات ودول.. تعرف على أحدث إحصاءات "كورونا" العالمية

فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس 197.4 مليونًا حتى اليوم

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 197.4 مليونًا حتى صباح اليوم السبت، وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 4.21 مليون.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدّر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا؛ وفق "الألمانية".

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقّوا التطعيم بين السكان؛ نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفّر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.