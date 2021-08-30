"الشباب" يوافق على إعارة "الحيدري" ورحيل "الشمري" لصالح "الفيحاء"

أعلنت إدارة نادي الشباب موافقتها على إعارة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مروان الحيدري لصالح نادي الفيحاء لمدة موسم رياضي.

كما وافق "الشباب" على رحيل عبدالملك الشمري إلى الفيحاء بعد موافقة الطرفين على بيع المدة المتبقية من عقده إلى الأخير.

وسبق لـ"الشباب" أن أعار "الشمري" إلى "الباطن" موسمين متتاليين قبل أن يعود إلى فريقه بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى الموسم ما قبل الماضي.