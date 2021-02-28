الدوحة تدين هجوم الحوثي على الرياض وتؤكد: عمل إجرامي وتخريبي

عدّته عملاً خطيرًا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة الرياض، وعدّته "عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

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28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 06:46 PM

عدّته عملاً خطيرًا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين

الدوحة تدين هجوم الحوثي على الرياض وتؤكد: عمل إجرامي وتخريبي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة الرياض، وعدّته "عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

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