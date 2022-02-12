وفاة عميد أسرة آل حامد "حميد السالمي"

توفي، اليوم السبت، بمجمع الملك فيصل بالطائف، عميد أسرة آل حامد، حميد بن حامد بن محسن السالمي، الأخ الأكبر للزميل الكاتب بصحيفة "الجزيرة"، حماد بن حامد السالمي.

وسيصلى عليه ويوارى جثمانه ظهر غد الأحد.

تتقدم "سبق" بتعازيها لأسرة الفقيد، وللزميل "السالمي" في وفاة شقيقه الأكبر؛ سائلةً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".