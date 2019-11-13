طيران الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين بغزة.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 16

أودى بحياتهم داخل ورشة نجارة

قُتِل أربعة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على شرق قطاع غزة، بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على "إسرائيل".

وأفادت وزارة الصحة في القطاع في بيان أوردته "فرانس 24"، بوصول 3 قتلى إلى مجمع الشفاء الطبي، وقتيل إلى مستشفى القدس؛ جراء التصعيد الإسرائيلي شرق غزة.

من جهته، أوضح مصدر أمني أن الفلسطينيين قُتِلوا في منجرة شرقي حي التفاح.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات اليوم إلى ستة قتلى، بعدما سقط قتيلان فلسطينيان في وقت سابق في غارات على غزة، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على القطاع 16 قتيلاً منذ فجر أمس، بينهم القيادي في حركة الجهاد بهاء أبوالعطا وزوجته في عملية محددة الهدف، و50 جريحاً.