الوحدة يفرض التعادل على النصر ويؤجل الحسم لموقعة الإمارات

ضمن مواجهات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة النصر والوحدة الإماراتي ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2019 والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

تمكن المهاجم عبدالرزاق حمدالله من وضع بصمته الأولى بتسجيله الهدف الأول بعد أن انبرى لكرة لولبية جميلة من الجهة اليمني عبر الظهير الأيمن سلطان الغنام، ويحولها الأول برأسه داخل الشباك الوحداوية عند الدقيقة السابعة عشرة من زمن اللقاء.

حاول الضيوف العودة قبل صافرة نهاية الشوط الأول لكن ترسانة الدفاع النصراوي حالت دون ذلك لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الضيافة بهدف يتيم.

بدأ الشوط الثاني وتراجع النصر في مناطقه الخلفية، استغل إسماعيل مطر دربكة في منتصف الملعب وتحديدًا في الدائرة ليمرر كرة للمهاجم ليناردو الذي استغل خطأ الحارس النصراوي بعد خروجه وأودعها الشباك النصراوية معلنًا هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 52.

وعند الدقيقة 62 كاد المدافع هوساوي يصل للشباك الوحداوية بعد رأسية مرت محاذية للقائم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق أضاع الشاب فرج الغشيان فرصة هدف محقق بعد أن تلقى كرة جميلة من كعب اللاعب البرازيلي جوليانو أطاح بها خارج الخشبات الثلاث في لقطة تؤكد ضعف خبرته.

وفي الدقيقة 90 كاد المهاجم سبيستيان تيجالي يخطف فوزًا ثمينًا لفريقه بعد أن تلقى كرة داخل منطقة الجزاء استدار وسددها لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس الأسترالي براد لي وتخرج لخارج الملعب لينتهي اللقاء بعد ذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين بانتظار الحسم في لقاء الإياب والذي سيُقام في دولة الإمارات.