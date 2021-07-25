"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

0

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 09:56 AM

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

0 186

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021