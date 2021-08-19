تنبيه من حالة  أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

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19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 10:36 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ8 مساءً

تنبيه من حالة  أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

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