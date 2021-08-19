تنبيه من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.