متحدث "الصحة" يحذّر من الاصطفاف العشوائي بمراكز التسوق

قال: الجميع معرض للخطر بسبب التزاحم وعدم وجود أي تباعد

حذر مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من أن تكرار مناظر الازدحام والاصطفاف قد يكون خطيراً على الأفراد والمجتمع، حيث يزيد احتمالات انتقال العدوى بفيروس "كورونا".

وشدد على ضرورة اللجوء إلى بدائل غذائية أخرى، وقال: هذا أفضل بكثير من الوقوف في هذه المنطقة الخطيرة جداً علينا وعلى الآخرين.

وأضاف: نلاحظ هذه الأيام بعض الملاحظات في المجمل ملاحظات إيجابية ومظاهر التزام بالسلوكيات الصحية، إلا أن هناك ملاحظات تتكرر في بعض المواقع أو بعض الأوقات من بعض الأشخاص تكون خطيرة جداً وتعرض أنفسهم والآخرين للمخاطر.

وأردف: قد تلاحظون أحياناً تجمعاً لأشخاص في اصطفاف غير سليم أبداً عند استلام مواد غذائية مثلاً أو أماكن تموينية.

وتابع: قد نلاحظ أن البعض يلبس كمامة والآخرون لا، ولكن الجميع معرّض للخطر؛ بسبب التزاحم والتقارب وعدم وجود أي تباعد فيما بينهم، وقد تكون هناك ملامسة لبعض الأسطح والأغراض، نتخيل أن الطعام موجود أمامنا الآن مثلاً عند الاستلام ومجموعة من الموجودين يتنفسون من حوله، وقد يلامسونه، ثم يأخذه البعض إلى المنزل، ونبحث عن وجبة إفطار نبدأ بها يوماً جميلاً مع الأسرة، ثم يقع خطر انتقال العدوى لنا وللآخرين.

وأوصى متحدث "الصحة" بالتزام الإجراءات الوقائية عند أخذ الطعام من مطاعم لاستلام الطلب أو في المنزل عند وصول الطلب أو أثناء الوجود في مكان تسوق أو تموينات.

وأشار إلى أهمية ترك مسافة آمنة سواء عند التحرك أو الوقوف للاصطفاف لدفع المبالغ أو استلام الطلبات، والتخلص من الأكياس أو البلاستيك، وتفادي ملامسة الوجه، خاصةً الأنف والعين والفم ومداومة غسل اليدين مباشرة وباستمرار والبعد عن ملامسة الأسطح.

ولفت إلى محاولة أن يكون الدفع إلكترونياً، داعياً للرجوع إلى منصات وزارة الصحة لنشر التوعية.