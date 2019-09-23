شاهد بالصور.. هذه رسالة طلاب الأفلاج لرجال الأمن في اليوم الوطني

تحمل عنوان "بتضحياتكم نفتخر وبتفانيكم نعتزّ"

تصوير: يزيد الفادني: أطلق تعليم الأفلاج عددًا من المبادرات بمناسبة اليوم الوطني 89، وقام طلاب المدارس اليوم بزيارة لرجال الأمن، مقدمين لهم هدايا تحمل رسالة: "بتضحياتكم نفتخر وبتفانيكم نعتز".



وتأتي مبادرة تعليم الأفلاج بهذه المناسبة لغرس قيمة المواطنة الصالحة وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وقيادته في نفوس النشء، وتجسيد صور التلاحم والوفاء تجاه جنودنا الأبطال بالداخل وعلى الحدود، والفخر والاعتزاز بما يسطرونه من تضحيات وإنجازات في الذود عن الوطن ومقدساته والحفاظ على الأمن والأمان.



وجاء ضمن المبادرات التي نفّذها تعليم الأفلاج اليوم؛ مبادرة "نفرح سويّاً بيوم الوطن"؛ حيث قام طلاب بالمرحلة الابتدائية بزيارة المرضى المنومين في مستشفى الأفلاج العام، وقدموا لهم هدايا، وهنؤوهم باليوم الوطني 89، متمنين لهم الصحة والعافية.



يذكر أن إدارة تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لإقامة حفل بمناسبة اليوم الوطني، الخميس القادم، على مسرح الإدارة، وبحضور محافظ الأفلاج تركي الهزاني ومنسوبي التعليم وطلاب المدارس، كما ستحتفل المدارس بهذه المناسبة بعد غد الأربعاء، وذلك بتنفيذ عدد من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية.