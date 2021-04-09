"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تُعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

10

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 11:09 PM

"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 3,282

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تُعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021