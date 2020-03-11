جامعة جدة تنهي إجراءاتها لانتظام 23 ألف طالب عبر الفصول الإلكترونية

ذللت كافة الصعوبات واتخذت كل التدابير لضمان استمرار المسيرة التعليمية

أنهت جامعة جدة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن انتظام وإتمام العملية التعليمية لـ أكثر من ٢٣ ألف طالب وطالبة من خلال الفصول الإلكترونية ونظام "البلاك بورد" والمنصات الخاصة بالجامعة والتي تتطلب حضور الطلاب إلكترونياً.

وأوضح المتحدث باسم جدة الدكتور رياض الحربي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمتابعة مستجدات وباء كورونا ومنع انتشاره وتنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات جامعة جدة.

وتابع: وقد تم وبمتابعة مستمرة من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان اتخاذ كافة الإجراءات والتأكد التام من جاهزية وكفاءة المواقع الإلكترونية والوقوف على متطلباتها ودعمها بالكفاءات التشغيلية اللازمة.

وأضاف: وقف أمس الثلاثاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف يرافقه عدد من قيادات الجامعة على مركز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد اطلعوا خلالها على كافة الخدمات والتجهيزات المقدمة للطلاب والطالبات وبحث كافة العوائق والمشكلات واتخاذ الحلول العاجلة لها.

من جانب آخر يولي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان أهمية خاصة لانتظام أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة وتقديم دروسهم التعليمية إلكترونياً وإيصالها للطلاب والطالبات بكل يسر وسهولة وتلقي كافة الملاحظات وتذليل كافة الصعوبات لضمان استمرار المسيرة التعليمية بنجاح ووفق المأمول لمواجهة الظروف الراهنة.