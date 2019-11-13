رئيس البرلمان العربي يُدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

طالب بموقف دولي يلزم الاحتلال بالإيقاف الفوري لاستهداف المدنيين

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي وقع أمس الثلاثاء، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.

وفي التفاصيل، دعا السلمي في بيان أصدره ووزعه البرلمان العربي بالقاهرة المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

وحمّل رئيس البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها لأهداف مدنية في قطاع غزة بالطائرات، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان, مؤكداً دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.