جامعة جازان: 50 ألف مراجع لعيادات طب الأسنان

عددها 287 وتقدم خدمات اختصاصية عدة كالجرحة

أكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتور هيثم فقيه أن عيادات طب الأسنان حققت نجاحات متعددة في خدمة المجتمع انطلاقا من دور الجامعة في تنمية الإنسان والمكان، موضحاً أن عيادات الكلية البالغة 287 عيادة استقبلت خلال عام 2019 أكثر من 50 ألف مراجع، مشيراً إلى أن العيادات تقدم خدماتها في عدة تخصصات كجراحة الفم وعلاج اللثة، وحشوات الأسنان، والتقويم وطب أسنان الأطفال، والتركيبات والأشعة التشخيصية.

وأضاف الدكتور "فقيه" أن العيادات خلال العام الماضي فتحت حوالي 10.563 ملفاً، منها 5.823 ملفاً للرجال، و 4.735 ملفاً للنساء، كما أشار "فقيه" إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات العيادات بلغ 50.605 مراجعاً، منهم 27.522 مراجعاً، و23.083 مراجعة.



وأشاد "فقيه" بدور أساتذة الكلية من أطباء استشاريين وأطباء امتياز في تقديم الخدمات العلاجية ضمن المهام المناطة بهم داخل العيادات وعملهم الدؤوب لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، إلى جانب ما قدمه منسوبو الكلية من مبادرات تثقيفية وتوعوية من خلال نشر ثقافة صحة الفم بتنفيذ زيارات ميدانية لمدارس التعليم العام بمنطقة جازان من خلال إطلاق "قوافل طب الأسنان" التي نفذتها الكلية بدعم وتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وحول الإجراءات المهنية لعمل العيادات أوضح فقيه أن العيادات تقوم باستقبال المراجعين والمرضى

وتتولى إنشاء ملف إلكتروني لكل مريض، ثم يتوجه المراجع لعيادات التشخيص لعمل الفحوصات اللازمة من خلال الكشف السريري والتصوير الإشعاعي لتحديد حاجة المريض وعمل خطة علاجية شاملة تتضمن تحويله للقسم المختص، وعن الإجراءات الخاصة بالحالات الطارئة بين فقيه أنه يتم تقديم العلاج الطارئ مباشرة من قبل أطباء الامتياز ومن ثم يتم تحويل الحالات الطارئة لاستكمال العلاج في القسم المختص داخل العيادات، مضيفاً أنه يتم فرز الحالات بعد التشخيص بناء على مستوى الحالة ونوع العلاج، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات كجراحة الفم، وعلاج الأعصاب، والتركيبات بنوعيها الثابتة والمتحركة، وعلاج اللثة، والعلاج التحفظي أو الحشوات، وطب الفم وطب أسنان الأطفال.