





44

تمكنت من إعادة "الذروي" لأسرته بعد احتجازه لأكثر من 4 أعوام

السلطات الأمنية السعودية تنجح في تحرير مواطن من سجون ميليشيا الحوثي

نجحت السلطات الأمنية السعودية اليوم الثلاثاء في استعادة مواطن مدني، احتجزته ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية، وأعادته للسعودية.

وتفصيلاً، تمكنت السلطات من تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام.

وكانت أسرة المواطن "الذروي" في استقبال ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.