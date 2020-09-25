"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيكاراغوا

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.