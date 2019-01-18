توفي بسكتة قلبية وسط زملائه.. تشييع نجم الوحدة السابق "النيفاوي" وناديه ينعيه

جموع غفيرة أدت الصلاة عليه بالمسجد الحرام ووري جثمانه الثرى بمقابر المعلاة

نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدة؛ الكابتن أحمد النيفاوي النجم السابق للفريق والمنتخب السعودي الذي توفي، مساء أمس، بمكة المكرمة؛ إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقال النادي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس إدارة نادي ‎الوحدة وجماهيره بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الكابتن أحمد نيفاوي النجم السابق للفريق الوحداوي والمنتخب السعودي الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وقد أدت جموع غفيرة الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، ووري جثمانه الثرى بمقابر المعلاة، فيما يستقبل ذووه العزاء في منزله الكائن بالشرائع.

وبحسب تصريحات ابنه فإن أحمد النيفاوي، لفظ أنفاسه الأخيرة عندما كان في زيارة لزملائه وجيرانه عقب صلاة المغرب مساء أمس ليسقط بينهم.

وكان "النيفاوي" أحد أعمدة نادي الوحدة قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال في منصف الثمانينات، كما مثّل المنتخب الأول لكرة القدم في أكثر من مناسبة.