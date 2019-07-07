ثغرة وتداعيات خطيرة .. "مايكروسوفت" تحذّر من مشكلة في "ويندوز 10"

الشركة: يؤثر في أحدث إصدار من النظام .. يستخدمه 50 مليون شخص

حذّرت "مايكروسوفت" الملايين من مشكلة في نظام التشغيل (ويندوز 10) الذي أصبح يشكل خطراً على الشركة، بسبب مشكلاته التي تراكمت في الأسابيع الأخيرة.

وذكر موقع "فوربس" الأميركي، أنه بفضل اكتشاف موقع "ويندوز لاتست" ثغرة، أخبرت "مايكروسوفت"، في رسالة تحذير، عشرات الملايين من مستخدمي ويندوز 10، أن آخر تحديث (KB4501375) قد يضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد (RASMAN)؛ الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تداعيات خطيرة.

ويوضح الموقع أن المشكلة تتعلق بشبكات VPN.. فخدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال ويندوز 10 بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات VPN بشكل طبيعي.

ونظراً للنمو المذهل في استخدام VPN، فإن لهذا الأمر تأثيراً كبيراً في كيفية استخدام الكمبيوتر.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في منشور مفصّل، قالت "مايكروسوفت"، إن المشكلة تؤثر فقط في نظام التشغيل ويندوز 10، 1903، وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي.. وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.