محافظ الليث يتفقّد ميقات يلملم والخدمات المقدمة للحجيج

شكر القيادة على توفير كل الإمكانات لتسهيل الحج

زار محافظ الليث محمد بن عبد العزيز القباع، ميقات يلملم والمرافق الصحية والخدمية العامة به، والنقاط الأمنية المعنية.

وطالب "القباع" الجميع بتقديم كل الخدمات للحجاج، وتوفير الدعم لهم في جميع الجوانب.

ورفع محافظ الليث الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ووزير الداخلية، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، على توفير كل الإمكانات للتسهيل على الحجيج.

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08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 07:08 PM

شكر القيادة على توفير كل الإمكانات لتسهيل الحج

محافظ الليث يتفقّد ميقات يلملم والخدمات المقدمة للحجيج

صحيفة سبق الإلكترونية

الليث

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زار محافظ الليث محمد بن عبد العزيز القباع، ميقات يلملم والمرافق الصحية والخدمية العامة به، والنقاط الأمنية المعنية.

وطالب "القباع" الجميع بتقديم كل الخدمات للحجاج، وتوفير الدعم لهم في جميع الجوانب.

ورفع محافظ الليث الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ووزير الداخلية، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، على توفير كل الإمكانات للتسهيل على الحجيج.

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