"إنتغرال" تعلن تقديم خدمة البث المباشر لـ"اشتباك الكثبان"

من خلال قناة Fight Sports المتوفرة على منصة "جوّي TV"

أعلنت شركة "إنتغرال"، الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ عن تقديم خدمة البث المباشر لنزال بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل "اشتباك الكثبان"، من خلال قناة fight sports التلفزيونية المتوفرة على "جوّي TV".



وتعتبر منصّة "جوّي TV" من المنصّات الأولى التي أعلنت عن البث المباشر للحدث التاريخي المرتقب الذي سيقام في 7 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2019.



وإضافة إلى هذا الحدث؛ ستواصل منصة "جوّي TV" تقديم باقة منوّعة من البرامج الرياضية التي تعرض على قناة fight sports، التي تمكّن محبّي الرياضة من مشاهدة كل الأحداث والبرامج الرياضية مباشرة، وتشمل "بطولة الملاكمة، فنون الدفاع عن النفس، فنون القتال المتنوّعة، الكيك بوكسينغ، وغيرها الكثير من الرياضات".



وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "إنتغرال" حمود الرميان، عن سعادته بالشراكة الجديدة مع Fight sports، والتي ستساهم في البث المباشر لأحد أهم الأحداث النوعية التي تشهدها المملكة للمرة الأولى، ويتمثّل في نزال الدرعية التاريخي من خلال منصة جوّي TV، الذي سيبث في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وكان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية قد أعلن عن رعايته الرسمية لأكبر منافسة للوزن الثقيل في التاريخ، وهي "اشتباك الكثبان"، أو ما يعرف بـ"نزال الدرعية التاريخي" الذي سيجمع آندي رويز بخصمه أنتوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية 2019 الذي يقدّم عدداً كبيراً من الفعاليات العالمية الرياضية الترفيهية والثقافية.



ويشمل موسم الدرعية الذي يقام في الفترة الممتدة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر الجاري؛ الكثير من الفعاليات الرياضية والترفيهية، إضافة إلى تقديمه أفضل الأطباق، وأشهر الماركات العالمية، في قلب الدرعية مكان نشأة الدولة السعودية، وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو.

