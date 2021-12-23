يناير المقبل .. "العبيد" يوقع للهلال قادمًا من النصر

أشارت تقارير صحفية، خلال اليومين الماضيين، إلى اقتراب لاعب النصر عبدالرحمن العبيد من التوقيع - رسمياً- للغريم التقليدي الهلال، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

وسرت أنباء عن رفض اللاعب التجديد للنصر، مع قرب انتهاء عقده مع الأصفر، وأكدت الأنباء مؤخرًا أن العبيد وقع بالفعل عقد انتقاله للهلال لمدة ثلاث سنوات .

وتعد هذه أولى صفقات "الميركاتو الشتوي" للأزرق والذي يبدأ في يناير المقبل، التي تكتسب زخمًا خاصًا بين قطبي العاصمة الهلال والنصر.