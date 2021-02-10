الإمارات.. 3.539 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 316.053 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 336.142 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 956 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2.993 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316.053 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 01:51 PM

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 316.053 حالة

الإمارات.. 3.539 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 336.142 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 956 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2.993 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316.053 حالة.

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