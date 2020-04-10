بلجيكا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 3019 حالة

السلطات تجدد الدعوة لضرورة التقيد بالضوابط

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، اجتياز حاجز الثلاثة آلاف حالة وفاة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها في بروكسل: تم حتى الآن تسجيل 3019 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد، وأن 325 شخصًا فارقوا الحياة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا يزال 1278 شخصًا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وكررت السلطات اليوم دعوتها للمواطنين بالتقيد بمجمل جوانب الإغلاق والمعايير والضوابط التي حددتها خلية إدارة أزمة كورونا المستجد.