ترقية ٦ موظفين في "بلدية ظلم" شرقي الطائف

أصدر أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، قرارًا بترقية عدد من منسوبي بلدية ظلم شرق الطائف.

وشملت الترقيات: الدكتور مبارك جازي النفيعي "المرتبة العاشرة"، عبدالله مقعد العتيبي، "المرتبة الثامنة"، سعود عيد الغنامي "المرتبة السادسة"، خالد سايف الغنامي "المرتبة السادسة"، عبدالمحسن بادي الخراصي "المرتبة السادسة"، بدر عبيدالله الغنامي "المرتبة الخامسة".

وعبّر المُتَرقون عن عظيم شكرهم وتقديرهم لأمين الطائف؛ مؤكدين أن هذه الثقة ستكون حافزًا لهم.