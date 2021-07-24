مسلحون يقتلون 4 عناصر من الحرس الثوري جنوب إيران

السلطات أرجأت نشر التفاصيل

قُتل 4 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في اشتباك مع مسلحين في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وأوضحت العلاقات العامة لمقر القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم (السبت)، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق، وفقاً لـ"روسيا اليوم".


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24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 07:48 PM

السلطات أرجأت نشر التفاصيل

مسلحون يقتلون 4 عناصر من الحرس الثوري جنوب إيران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتل 4 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في اشتباك مع مسلحين في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وأوضحت العلاقات العامة لمقر القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم (السبت)، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق، وفقاً لـ"روسيا اليوم".


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