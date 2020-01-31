"النجار": بدأنا خطأ.. و"عطوشي": "الهلال" انتصر بسببين

أكد عمار النجار لاعب فريق أبها أنهم لم يبدأوا بشكل صحيح أمام "الهلال".
وقال بعد الخسارة: "بدأنا بشكل خاطئ واستقبلنا هدفين، حاولنا أن نعود للمباراة، ولكن خبرة الهلال واستحواذه حرمنا ذلك".
من جانبه أكد أمين العطوشي أنهم لعبوا أمام فريق قوي وقال: "الهلال يملك لاعبين كباراً، وفاز بسبب جودة لاعبيه وأخطاء لاعبينا".
وأضاف: سنراجع أوراقنا، ونرجع لمستوانا المعهود.
أكد عمار النجار لاعب فريق أبها أنهم لم يبدأوا بشكل صحيح أمام "الهلال".
وقال بعد الخسارة: "بدأنا بشكل خاطئ واستقبلنا هدفين، حاولنا أن نعود للمباراة، ولكن خبرة الهلال واستحواذه حرمنا ذلك".
من جانبه أكد أمين العطوشي أنهم لعبوا أمام فريق قوي وقال: "الهلال يملك لاعبين كباراً، وفاز بسبب جودة لاعبيه وأخطاء لاعبينا".
وأضاف: سنراجع أوراقنا، ونرجع لمستوانا المعهود.