"النجار": بدأنا خطأ.. و"عطوشي": "الهلال" انتصر بسببين

أكد عمار النجار لاعب فريق أبها أنهم لم يبدأوا بشكل صحيح أمام "الهلال".

وقال بعد الخسارة: "بدأنا بشكل خاطئ واستقبلنا هدفين، حاولنا أن نعود للمباراة، ولكن خبرة الهلال واستحواذه حرمنا ذلك".

من جانبه أكد أمين العطوشي أنهم لعبوا أمام فريق قوي وقال: "الهلال يملك لاعبين كباراً، وفاز بسبب جودة لاعبيه وأخطاء لاعبينا".

وأضاف: سنراجع أوراقنا، ونرجع لمستوانا المعهود.

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 06:42 PM

"النجار": بدأنا خطأ.. و"عطوشي": "الهلال" انتصر بسببين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد عمار النجار لاعب فريق أبها أنهم لم يبدأوا بشكل صحيح أمام "الهلال".

وقال بعد الخسارة: "بدأنا بشكل خاطئ واستقبلنا هدفين، حاولنا أن نعود للمباراة، ولكن خبرة الهلال واستحواذه حرمنا ذلك".

من جانبه أكد أمين العطوشي أنهم لعبوا أمام فريق قوي وقال: "الهلال يملك لاعبين كباراً، وفاز بسبب جودة لاعبيه وأخطاء لاعبينا".

وأضاف: سنراجع أوراقنا، ونرجع لمستوانا المعهود.

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