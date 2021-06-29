مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

بتداولات بلغت 12 مليار ريال لأكثر من 366 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 39.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10996.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 366 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والعقارية، والزامل للصناعة، ومجموعة فتيحي، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وعذيب للاتصالات، والفخارية، وصناعة الورق، وجبسكو، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.05%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وشاكر، ودار الأركان، والعقارية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: شاكر، والإنماء، والعقارية، ومجموعة فتيحي، ومعدنية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 79.54 نقطة ليقفل عند مستوى 22836.28 نقطة، وبتداولات بلغت 33 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 343 ألف سهم تقاسمتها 1067 صفقة.